Un texte d'Alix Villeneuve

Le centre communautaire a causé une surprise, il y a une semaine, en fermant subitement ses portes sans préavis.

« On est à peu près 200 personnes et plus », a affirmé Carole Bourgault à propos du nombre de citoyens qui ont manifesté leur appui à la sauvegarde du centre.

Elle s’est rendue à la réunion du conseil afin de demander à la ville de contribuer à la survie du centre, notamment en aidant à réunir des fonds publics.

La salle du conseil municipal était pleine lundi. Il y avait une forte mobilisation en faveur de la sauvegarde du centre. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

À la recherche de solutions

Comme l’annonce de la fermeture est survenue il y a une semaine, il est encore trop tôt pour qu’une solution précise soit définie, a affirmé Mme Bourgault. Elle a précisé que les utilisateurs du centre ne cherchent pas à blâmer qui que ce soit pour cette fermeture.

« Ce qu’on voudrait, c’est que tout le monde se réunisse, qu’on mette tout notre potentiel ensemble, nos ressources ensemble », a-t-elle expliqué.

Je préfère entendre, écouter, et puis après ça rassembler tout ça et on va le mentionner au grand public. Carole Bourgault

Mélanie Côté, une autre membre du centre, s’est dite satisfaite de la réaction du conseil municipal.

« Il y a beaucoup de conseillers qui ont démontré qu'ils veulent nous aider puis comprendre le problème. C’est sûr qu’il n’y a pas de solution magique, donc il va falloir mettre des têtes ensemble et trouver des solutions. »

Le conseil municipal de Moncton. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Une surprise pour tout le monde

La fermeture du centre a pris tout le monde par surprise, a expliqué la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

« C’était une surprise en fait pour tout le conseil municipal quand nous avons reçu la nouvelle la semaine passée, a-t-elle affirmé à la sortie du conseil municipal. Je suis certaine que [...] nous allons trouver une solution. »

Elle précise d’ailleurs « qu’il s’agit d’un centre très important pour la collectivité ».

Une première rencontre spontanée

Lorsqu’elle a appris que le centre allait fermer, Carole Bourgault assistait à un cours d’aquaforme au centre. Dans l’heure qui a suivi, une rencontre de citoyens était déjà organisée pour trouver des solutions.

« [Quand je l’ai appris] je suis restée sous le choc. J’ai continué cinq minutes à faire des exercices. Après ça, je suis sorti de la piscine, j’ai demandé une salle. »

« Je suis revenue et j’ai demandé aux gens s’ils voulaient avoir une réunion pour sauver [notre] centre. On a eu pour la première rencontre, tout de suite après le cours, 30 personnes. »

Carole Bourgault (à gauche) et Mélanie Côté (à droite), sont restées plus longtemps au conseil municipal pour discuter avec les conseillers municipaux. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

« C'est une famille »

« Ça représente un côté social, un côté familial, un côté de guérison mentale, psychologique, physique et tout », affirme Carole Bourgault en parlant du centre.

« Ça représente aussi une histoire de mon quartier. », explique-t-elle, en précisant que des personnes de différents milieux et d’âge différents se rassemblent en ce lieu.

« C’est une institution St.Pats », ajoute Mélanie Côté. Plusieurs personnes l'ont fréquenté, que ce soit pour leur premier cours de natation ou leur premier boulot, dit-elle.

C’est rassembleur, c’est une famille Mélanie Côté

Le centre a été créé en 1964. Il comprend une piscine, un gymnase et offrait une variété de programmes communautaires près du centre-ville de Moncton.