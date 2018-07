Depuis 4 ans, le nombre de projets est passé de 2 à 29 dans les différents quartiers de la ville. Une grande majorité s'installe dans les quartiers centraux, comme Saint-Jean-Baptiste, pour le bonheur des résidents, mais aussi et des commerçants.

« Les gens sur leur pause dîner, venir visiter le quartier, il y a une petite place, on peut s'installer, en marchant, on spot une boutique, ça ouvre les yeux sur d’autres aspects de notre rue », souligne Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, directrice générale de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean-Baptiste.

Le piano public de la rue Saint-Jean Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

La Ville de Québec a investi dans 18 projets cet été. La municipalité dépense donc près de 200 000 dollars en subventions, sur un coût total des projets totalisant près de 700 000 dollars.

Divertissement

La place Maizerets Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

Ces initiatives citoyennes permettent aussi des échanges et une vie de quartier revitalisée avec une programmation de divertissement comme à la place Maizerets.

« On a une programmation qui rejoint toutes les clientèles [...] Il y a aussi l’espace qui est vraiment intéressant. Ce n’était pas utilisé, c’est aménagé, c’est magnifique avec les arbres », indique Ann Ruel, directrice générale du Centre communautaire Mgr Marcoux.

Au-delà des quartiers centraux

Cette place éphémère est située devant la bibliothèque Charles-H-Blais. Photo : Radio-Canada/Nahila Bendali

De plus en plus, les places éphémères sortent des frontières du centre de Québec, notamment dans le quartier Sillery.

« Avant tous les aménagements d'espaces publics allaient dans les quartiers centraux, de plus en plus on voit que ces mouvements-là se répandent dans la périphérie, c’est vraiment intéressant, on voit une vie de quartier », indique l’architecte et designer urbain Érick Rivard.

Ann Ruel espère que ces espaces éphémères deviendront permanents. « Quand il y a des spectacles, ça transporte le quartier, ça devient de la magie, c’est de la magie dans le quartier », termine-t-elle.

D’après un reportage de Nahila Bendali