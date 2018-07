Avec ce financement, le gouvernement de l’Alberta forme un partenariat avec l’organisme Inclusion Alberta, une association qui défend les droits des personnes qui vivent avec des troubles du développement.

Inclusion Alberta utilisera cet argent dans le cadre de son programme « Éducation postsecondaire inclusive ». Cela offrira l’opportunité à des personnes avec des besoins particuliers d’étudier à l’Université de Lethbridge et au collège Portage à Lac la Biche.

Ces deux établissements s’ajoutent à 18 autres écoles dans la province qui bénéficient également de l’aide d’Inclusivité Alberta.