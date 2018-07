C'est une forme de traumatisme. On reste tous marqués avec ça et on devient hyper vigilant avec la sécurité , lance d’emblée le directeur des soins animaliers du zoo, Karl Fournier.

En 2016, une gardienne s’est retrouvée en présence d’une lionne dans un lieu de contention. D’après l’établissement, une porte aurait été laissée ouverte par erreur tandis qu'une vérification visuelle qui devait être faite ne l'a pas été.

Selon le rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les installations et protocoles du Zoo de Granby respectaient les normes de sécurité, mais l'institution a tout de même voulu s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Tous les enclos des félins seront désormais pourvus d'un système d'ouverture de portes dites conditionnelles au cours des prochains mois.

Une nouvelle lumière à l'extérieur du bâtiment et à l'entrée du secteur de transition clignote lorsqu'un des enclos est ouvert. Et pour ouvrir un enclos, les gardiens doivent d'abord accéder à une clé unique qui peut activer le système de portes hydrauliques.

Quand les travailleurs viennent ici, ils savent que tant que leur cadenas personnel est là, il n'y a personne qui peut jouer avec une porte , explique-t-il. Personne, par exemple, ne peut transférer un animal pendant qu'un autre employé se trouve à l'intérieur.

On avait des mesures similaires, mais qui n’étaient pas aussi poussées qu’actuellement Karl Fournier

Le système unique a été élaboré sur mesure à la suite de l’incident de 2016. L'institution zoologique de Granby pourrait même devenir un exemple pour d'autres zoos.