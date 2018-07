Le maire de Toronto, John Tory, a lancé plusieurs appels à l'aide aux gouvernements fédéral et provincial pour faire face à la demande croissante de places dans les refuges dans la métropole, alors que ceux-ci fonctionnent déjà à pleine capacité.

Le premier ministre, Justin Trudeau, l'a récemment rencontré pour parler de ces problèmes touchant les logements temporaires.

Présentement, Toronto accueille 800 migrants, dont 200 enfants dans des dortoirs de deux collèges de la ville. Il s'agit d'une solution temporaire qui doit prendre fin en août, lorsque les élèves retourneront à l'école.

Dans un communiqué, le gouvernement s'engage à trouver des solutions à ce problème avant août, moment où ces résidences devront être libérées . Il est ajouté que des détails précis seront diffusés à mesure que les plans progressent.

Cette annonce survient après une rencontre tendue entre M. Trudeau et le premier ministre ontarien Doug Ford, qui a accusé Ottawa d'être à l'origine de la crise du logement dans la province parce qu'il « encourage » les demandeurs d'asile à traverser la frontière « illégalement ».

La porte-parole du premier ministre, Laryssa Waler, avait alors déclaré : ces problèmes sont à 100 % la faute du gouvernement fédéral, et le gouvernement devrait payer 100 % de la facture.

Le maire de Toronto, John Tory, avec le premier ministre canadien Justin Trudeau Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Le 1er juin, Ottawa s'est engagé à verser un montant de 50 millions de dollars aux provinces et municipalités pour les aider à assumer une partie des coûts engendrés par l'arrivée de demandeurs d'asile et de réfugiés. De ce montant, 11 millions de dollars ont été annoncés pour l'Ontario. Cette somme sera désormais versée directement à la Ville de Toronto et cela au cours des prochaines semaines.

Ce sont Toronto et Montréal, en leur qualité de grands centres urbains, qui sont confrontés aux plus grandes difficultés pour loger les demandeurs d’asile. Par conséquent, nous continuerons de travailler avec eux pour trouver des solutions pratiques et à long terme à ce problème. Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Une entente a également été conclue avec le Centre NAV à Cornwall, en Ontario, pour offrir de l’hébergement temporaire additionnel aux demandeurs d’asile, au besoin, selon le gouvernement fédéral.

Les chiffres du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : En juin 2018, 1 263 personnes sont entrées au Canada en franchissant la frontière de manière irrégulière.

Nombre de demandes d’asiles présentées par jour : en avril 2018 la moyenne était de 83 demandes; en mai, cette moyenne était de 57 demandes. En juin, il y a eu 39 demandes d’asile.

Du 1er janvier au 30 juin 2018, la GRC a intercepté 10 744 migrants qui avaient traversé la frontière entre les points d’entrée. De ces personnes, 10 261 ont été interceptées au Québec.

En avril 2018, au Québec, 2 479 demandeurs d’asile ont été interceptés entre les points d’entrée. En mai 2018, il y a eu 1 775 arrivées et, en juin 2018, il y en a eu 1 179.

Il n'est pas encore clair quant à la façon dont la Ville de Toronto va utiliser les 11 millions de dollars.

Par courriel, le maire Tory a remercié le ministre Ahmed Hussen et Justin Trudeau. C'est un premier pas important, mais je sais aussi, en ayant parlé avec le ministre Hussen, que ce ne sera pas la seule étape. Je suis confiant dans le fait que le gouvernement fédéral honorera son engagement à aider Toronto et qu'il y aura plus de coopération, y compris de financement.

Il ajoute que le personnel de la Ville continue de travailler avec les représentants des gouvernements fédéral et provincial ainsi qu'avec les municipalités pour trouver des solutions pérennes à la situation.

M. Tory avait déjà évalué par le passé les besoins de Toronto à 64 millions de dollars pour répondre à la crise du logement pour les demandeurs d'asile.