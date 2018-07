Un texte de Brigitte Dubé



Un organisme à but non lucratif avait repris la gestion du site au printemps 2016, après que la Société des établissements de plein air du Québec, la SÉPAQ, s'en soit départi pour manque de rentabilité.

Selon Évangéliste Bourdages, le nombre de membres a doublé pour s’approcher de 200 et le chiffre d’affaires a augmenté de 60 % et cette année.

Auberge et Golf Fort-Prevel Photo : Radio-Canada/William Bastille Denis

Sur le plan de l’hébergement, le nombre de nuitées est déjà trois fois supérieur à l’ensemble de la saison 2017 (2000 nuitées).

M. Bourdages rappelle que l’objectif était d’atteindre la rentabilité et l’autonomie financière en cinq ans. Jusqu’à maintenant, dit-il, on est très satisfaits de ce qu’on a atteint comme objectifs. Avec cette année, il nous reste deux autres années pour atteindre la cible finale.

Si tout le monde continue de mettre l’épaule à la roue, on est très confiants, non seulement de faire revivre Fort-Prével, mais de lui redonner ses lettres de noblesse. Évangéliste Bourdages, président du conseil d’administration de Fort-Prével

Le chef Armel Béland (à droite) dans la cuisine de l'Auberge Fort-Prével. Il y a régné de 1952 à 1992. Photo : courtoisie de la famille

La Sépaq avait accepté de soutenir la relance du site. On a des comptes à rendre au gouvernement et on a encore beaucoup d’efforts à mettre , indique le président.

Il fallait d’abord démontrer qu’on était capables de faire fonctionner Fort-Prével et on a réussi. Il fallait aussi démontrer qu’il y avait un intérêt de la part du milieu et ça, c’est acquis. Évangéliste Bourdages, président du conseil d’administration de Fort-Prével

L’actuel budget de Fort-Prével est de plus d’un million de dollars, selon M. Bourdages. Il faut continuer de progresser parce que c’est loin du seuil de rentabilité, mentionne-t-il. Il y a beaucoup d’immobilisations à remettre en état.

Il ajoute que le seuil de rentabilité se situe autour de trois quarts de million. Ça ne tient pas compte des travaux de rénovation à faire, précise-t-il. On avait demandé des budgets au gouvernement. Ils ne nous ont pas été accordés en totalité. On a soumis nos résultats et on continue de discuter pour voir comment on peut trouver une formule de collaboration.

Il y a déjà eu une trentaine d'employés à Fort-Prével. La première année, 13 ont été réembauchés et 18 l'an dernier. Cette année 24 personnes y travaillent.

M. Bourdages ajoute qu’il faudra aller plus loin avec projet structurant à long terme permettant à Fort-Prével de devenir complètement autonome.

La valorisation des fortifications datant de la Deuxième Guerre mondiale figure aussi dans les projets. Il souhaite aussi ramener la gastronomie comme attrait touristique.

M. Bourdages tient à rappeler que la relance de Fort-Prével est le résultat d’un défi collectif avec les employés, les villes de Gaspé et Percé, la communauté autochtone et les bénévoles. Selon lui, cet élan est loin de s’effriter.