D’après les informations diffusées par ses proches sur les réseaux sociaux, Claude Landry a les cheveux noirs, les yeux marron, et mesure 1,80 m. Ce serait la première fois qu'il disparaît ainsi.

Sur Facebook, sa belle-soeur a expliqué que Claude Landry était parti acheter des cigarettes et rencontrer une personne qui disait avoir des informations sur un chien dont il avait la charge et qui s’était enfui, et pour lequel il aurait offert une récompense.

La GRC précise que Claude Landry habite à Kincaid, portait un polo bleu et rouge, un short blanc, une casquette de baseball blanche et des chaussures de course Sugi la dernière fois qu’il a été vu. Il aurait également un cœur tatoué sur la poitrine, ainsi que les mots « Freedom » sur le dos et « Payton » sur une main. Il a deux autres tatouages, à savoir un diable de Tasmanie de bande dessinée sur le mollet gauche et des barbelés sur la partie supérieure du bras droit.

La GRC demande à toute personne ayant des informations à ce sujet de contacter le détachement de la GRC de Gravelbourg, au 306 648-4350, ou Échec au crime Saskatchewan, au 1 800-222-TIPS (8477).