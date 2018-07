La Force de police de Fredericton a adopté les caméras corporelles, mais pas pour tous les policiers. Seulement 6 des 48 agents porteront ces caméras.

On en met juste six tout de suite parce qu’on va commencer tranquillement pas vite, mais le futur c’est que les agents sur les premières lignes auront des caméras corporelles , explique le chef de police adjoint de la Force policière de Fredericton, Martin Gaudet.

Six autres caméras pourraient être achetées d'ici la fin de l'année, mais l’ensemble du système est dispendieux.

Le système numérique, qui comprend les six caméras et le système d'enregistrement des interrogatoires, coûte près de 197 000 dollars.

C'est aussi pour une raison de coût que la Force de police de Fredericton n'a pas opté pour le système qui déclenche les caméras dès qu'un policier dégaine ou dès qu'il descend de son véhicule.

Les policiers décideront eux-mêmes quand mettre en marche les caméras. Selon Martin Gaudet, cela permet de veiller à la protection de la vie privée des citoyens.

Cependant, il y a peu de situations où les agents devraient choisir de ne pas activer la caméra, selon le président de l’Association canadienne de la police montée professionnelle (ACPMP), Louis-Philippe Thériault.

Ce qui est filmé, ça reste au poste de police, ça ne devient pas public. Par la suite c’est amené à la Cour et les deux seules personnes qui ont le vidéo sont l’accusé et le procureur de la Couronne. Louis-Philippe Thériault, président de l’Association canadienne de la police montée professionnelle

Selon Martin Gaudet, ces caméras permettront de rassurer la population sur le travail des policiers, après des bavures des dernières années à Fredericton.

Si le public voit c'est quoi qui se passe à toute heure du temps, [...] j'espère que ça va aider avec la transparence et la confiance du public , explique le chef de police adjoint.

Selon Louis-Philippe Thériault, une étude de la Gendarmerie royale canadienne publiée en 2015 démontre même que le port de ces caméras permet une diminution des interventions physiques de la part des policiers.

Selon une étude de la GRC, les interactions entre policiers et citoyens sont plus polies et moins physiques avec ces caméras. Photo : Radio-Canada