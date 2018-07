Selon la lettre de l'Université du Manitoba, les échantillons de sol recueillis en septembre 2017 dépassent les standards industriels, notamment en plomb, ce qui peut être dangereux pour la santé.

L'étude de l'Université du Manitoba, financée par le ministère du Développement durable de la province, démontre que sur les échantillons récoltés à Saint-Boniface à la suite des inquiétudes émises par les résidents, 84 % sont dans les normes.

En revanche, 18 propriétés ont une concentration trop élevée en plomb.

Des dangers pour la santé

D'après le professeur Francis Zvomya, qui a mené l'étude pour l’Université, ces concentrations présentent des dangers pour la santé, surtout chez les enfants.

Il conseille aux habitants concernés, s'ils cultivent des fruits et légumes, de bien les laver et de les peler quand cela est possible.

Il souligne toutefois que rien ne permet d'affirmer que ces concentrations sont liées aux industries de recyclage de métaux présentes dans le quartier. Selon lui, d'autres échantillons ont démontré les mêmes résultats ailleurs dans la ville à la fin des années 70 et cela peut être dû aux anciennes peintures utilisées pour les maisons, de même qu'au diesel.

Rochelle Squires, la ministre provinciale du Développement durable, indique que la province travaille avec le ministère de la Santé et les experts de l'université pour informer au mieux les résidents concernés de la situation et des mesures à prendre.

Des industries responsables?

Toutefois, les résidents, comme Gary Tessier, sont inquiets de la pollution que peuvent engendrer les industries présentes dans le quartier.

« Ce n'est pas un endroit qui est protégé de façon bien établie. Donc les poussières, les produits qui tombent sur le sol, quand il y a de la pluie, ça coule, puis ça coule dans la rivière Seine. Ça peut polluer l'air... Ça pollue partout », estime-t-il.

Le gouvernement provincial entend leurs inquiétudes, pense-t-il tout de même, car il vient de demander à l'entreprise de recyclage de métaux Rakowski Recycling de fournir davantage de documents pour prouver qu'elle respecte les règlements municipaux.

Rakwski Recycling a jusqu'au 31 août pour accéder à cette demande.

L'entreprise demande un renouvellement de son permis d'exploitation, mais l'association des résidents du quartier a lancé une pétition en juin pour demander à la province de le refuser.

Gary Tessier soupçonne, en effet, que les activités industrielles actuellement menées par Rakowski Recycling sont en réalité plus lourdes que celles autorisées par la ville.

Le conseiller municipal de Saint-Boniface Mathieu Allard a indiqué avoir demandé à l'administration de la Ville de vérifier à nouveau que les conditions de l'autorisation d'exploitation du terrain sont bien respectées.