Un texte de Gavin Boutroy

Voilà 30 ans, Robert Loiselle avait vu des caribous des bois dans le parc provincial du Nopiming, au Manitoba. Dans la brume de l’aube du lac Aikens, la semaine dernière, il ne lui a pas fallu une seconde pour reconnaître de nouveau un membre de cette espèce en déclin. « Du coin de l’œil, je vois quelque chose bouger, et puis, tout de suite, j’ai reconnu que c’était un caribou », dit-il.

La vidéo suivante a été tournée par Robert Loiselle.

La semaine dernière, M. Loiselle et son ami Jean-Paul Molgat, de Whitehorse, étaient en canot-camping dans la forêt de Pimachiowin Aki, qui s’est récemment joint au parc provincial Dinosaur, en Alberta, et à l’Arrondissement historique du Vieux-Québec en tant que site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Ils ont passé la dernière nuit de leur voyage sur une île au centre du lac Aikens, un lac très froid et profond, créé par l’impact d’une météorite. C’est au petit matin, le 12 juillet, que Robert Loiselle a aperçu le caribou sur cette île, à plus d’un kilomètre du rivage.

Les deux randonneurs se sont armés de caméras, puis se sont agenouillés pour ne pas avoir l’air menaçants. Ils se trouvaient sous le vent, ce qui empêchait le caribou de les sentir.

La vidéo suivante a été tournée par Jean-Paul Molgat.

« Il nous a vus, il a reculé. Et puis, il a vu qu’on n’était pas menaçants, qu'il y avait beaucoup de place pour qu’il puisse passer. Et alors il s’est présenté devant nous de façon incroyable », affirme M. Loiselle.

« Pour moi, un caribou, c’est vraiment ce que j'appelle le fantôme de la forêt boréale. On sait qu’il y a des caribous dans les parcs provinciaux de Nopiming et d'Atikaki où l’on était, mais d’en voir si près de soi, de voir un animal comme ça se présenter devant soi à côté du camp sur une île, c’est un moment presque spirituel », confie-t-il.

Moi, je suis Métis, hein, côté spirituel, souvent, je fais des sweat lodge. Et chaque fois que je vais dans la nature, c’est plus qu’un voyage en canot. Robert Loiselle

Le caribou des bois fait environ la moitié de la taille d’un orignal, soit de 100 à 200 kilogrammes. Ce sont les bois du cervidé qui impressionnent. « Souvent, ils pointent vers l’avant, et puis le caribou qu’on a vu, je suis certain que c’était un vieux mâle, parce que ses bois étaient extrêmement énormes avec beaucoup de pointes », dit le Métis.

Il pense qu’il a pu mettre l’animal à l'aise, et obtenir le privilège de le voir de si près en raison de son lien spécial avec la nature. « J’ai toujours une intention quand je vais dans la nature, c’est de connecter avec le Créateur », dit-il. « Pour moi, la forêt boréale, c’est mon église. »

Le caribou des bois est particulièrement sensible à la fragmentation de son environnement. L’un des objectifs de la désignation de site du patrimoine mondial de l’UNESCO est d’empêcher la construction de routes et d’autres infrastructures qui pourraient interférer avec l'environnement du caribou des bois. Au Manitoba, la population de l’espèce a arrêté son déclin, mais dans les Rocheuses, c’est une espèce en voie de disparition.

Quant à M. Loiselle, qui est aussi instituteur, il a l’intention de profiter de sa rencontre exceptionnelle pour offrir à ses élèves une leçon sur la conservation des forêts et la spiritualité métisse.