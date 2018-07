Un texte de Olivier Roy Martin

Ça fait 11 ans que je suis à la Ville de Rivière-du-Loup et c'est la première fois que j'ai dû annuler mes bains lors d'une fin de semaine complète par manque de sauveteurs qualifiés , raconte l'adjoint aux sports à la Ville de Rivière-du-Loup, Jonathan Lord.

Ce dernier ajoute que si l'un de ses sauveteurs réguliers était malade pendant plus d'une journée ou deux , les activités des camps de jours seraient compromises.

Pour sa part, la municipalité de Mont-Joli dit avoir embauché suffisamment de sauveteurs pour l'été, mais craint en manquer l'automne prochain, quand beaucoup vont quitter la région pour étudier.

La plupart des villes sondées dans l'Est-du-Québec parviennent à combler tous leurs leurs postes de sauveteurs pour l'été Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

Autant de sauveteurs que l'an dernier

Selon les plus récentes données de Sauvetage Québec, le nombre de sauveteurs aptes à exercer la profession cette année correspond à l'an dernier. Le directeur général Raynald Hawkins explique que les sauveteurs formés acceptent parfois une autre offre d'emploi puisque les cours au cégep ou à l'université finissent plus tôt que le début des contrats de travail de sauveteur.

Je ne suis peut-être pas prêt à attendre au 21,22, 23 juin pour décider de mon emploi, illustre M. Hawkins, alors je vais accepter des emplois que la région m'offre.

Le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins. Photo : Radio-Canada

Miser sur les conditions de travail

La Municipalité de Matane mise pour sa part sur des conditions de travail avantageuses pour réussir à attirer les sauveteurs, selon le responsable aux sports et aux loisirs, Benoît Lévesque.

On travaille fort sur l'ensemble des conditions de travail qu'on offre à nos employés, tant les conditions salariales, la qualité de l'horaire et l'ambiance de travail, explique-t-il. On veut que ce soit agréable de venir travailler chez nous.

Pour la Société de Sauvetage du Québec, l'une des solutions pour prévenir le manque de main-d'oeuvre est de planifier les besoins et d'inciter les jeunes campeurs à devenir sauveteurs dans leur camping préféré.

Les sauveteurs du Camping Boréal à Baie-Comeau doivent surveiller les usagers des trois glissades d'eau. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Près de Baie-Comeau, les propriétaires du camping Boréal affirment qu'ils n'éprouvent aucun problème de recrutement de sauveteurs. L'une des sauveteure, Camille Cloutier, affirme qu'elle y travaillait en remplacement l'an dernier.

Je connaissais les propriétaires [et je préférais ] revenir ici à la place de chercher vraiment fort pour avoir un emploi , dit-elle.

Tous les campings ne sont pas aussi chanceux. Le PDG de Camping Québec, Simon Tessier, affirme qu'il reçoit cette année énormément d'appels de la part de ses membres, qui ne parviennent pas à embaucher des sauveteurs pour superviser leurs piscines.