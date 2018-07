La Ville de London a répondu à l'appel à l'aide lancé par le maire de Toronto, John Tory, concernant le réseau de refuges au maximum de sa capacité et ne pouvant plus accueillir de réfugiés et de demandeurs d'asile selon lui. London affirme pourtant être dans le même cas et qu'il lui sera difficile d'aider la Ville reine en accueillant plus de personnes dans ses refuges.