Les travailleurs ont voté lundi pour accepter une entente de trois ans conclue entre la section locale 16-O d'Unifor et le propriétaire de la mine, Compass Minerals.

La mine de sel, la plus grande du monde, emploie plus de 350 travailleurs syndiqués. Ils étaient en grève depuis le 27 avril. L'un des principaux problèmes était l'utilisation des heures supplémentaires par l'employeur.

« Nous sommes très heureux que nos employés aient ratifié cet accord », a déclaré le vice-président senior Anthony Sepich dans un communiqué. « Nous attendons avec impatience que nos employés se remettent au travail et continuent de répondre aux besoins en sel de nos clients. »

Les travailleurs syndiqués retourneront à la mine mercredi matin.

« Nous tenons à remercier les gens de Goderich et tous les membres du syndicat qui se sont joints à nous sur cette ligne de piquetage », a déclaré le président de la section locale 16-O, Gary Lynch, dans une déclaration d'Unifor. Je tiens surtout à remercier nos membres et leurs familles qui se sont bien battus avec notre comité de négociation pendant 12 longues semaines. »

Le syndicat affirme que l'entente de trois ans prévoit une augmentation salariale de 2,5% cette année et l'an prochain, une augmentation de 3% en 2020 et maintient les pensions et les prestations antérieures.

Au cours des dernières semaines, le conflit de travail entre les deux parties est devenu de plus en plus amer.

Les mineurs avaient bloqué l’accès au site aux membres de la direction ainsi qu’à des briseurs de grève en début juillet.