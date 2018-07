Pour le moment, deux voies sont bloquées sur la rue Winnipeg dans le secteur touché, mais l’intersection pourrait être complètement fermée à la circulation pendant plusieurs semaines, affirme Dave Dyer, le directeur des travaux publics et de l'ingénierie de la municipalité.

D’après lui, le coût des réparations risque de s’élever à plus de 100 000 $ et les travaux pourraient durer jusqu’en septembre.

Un problème récurrent

Un premier trou était apparu à l’intersection des rues Carney et Winnipeg en 2014, à la suite du bris d’une conduite d’eau. Depuis, le sol s’est enfoncé au même endroit à trois reprises, une autre fois en 2014 et deux fois depuis le début de 2018.

La Ville de Prince George croit qu’une bouche d’égout ou un tuyau servant à recueillir l’eau de pluie pourrait être à l’origine du problème, mais cette hypothèse reste à prouver, indique Dave Dyer.

Un barrage pour assécher le secteur

Depuis l’apparition du trou le 20 juin, des employés municipaux ont creusé près de cinq mètres dans le sol dans l’espoir d’identifier la source du problème, mais sans succès.

La semaine dernière, la Ville a commencé à installer un barrage près du parc Carrie Jane Gray. L’objectif est d’assécher le secteur pour être en mesure de déterrer complètement les tuyaux.

Nous espérons que cela va nous permettre de comprendre ce qui cause le problème. Ensuite, nous devrons trouver une façon de le régler. Dave Dryer, directeur des travaux publics et de l'ingénierie de Prince George

Le directeur des travaux publics et de l'ingénierie de Prince George explique que plus le trou devient profond, plus il doit être élargi pour être conforme aux normes de sécurité.

Dave Dryer prévoit qu’il sera nécessaire de continuer à creuser une fois le secteur asséché, ce qui signifie que le trou deviendra plus large. Il dit qu'il pourrait être nécessaire de complètement fermer une section de la rue Winnipeg pendant une partie de la durée des travaux.