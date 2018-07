Un texte de Camille Gris Roy

« Je pense que les quatre candidats ont mené une bonne campagne, observe Raymond Hébert. Même les verts, pour un petit parti, ont monté une très bonne campagne. »

« Tous ont bien saisi et ont une bonne connaissance des enjeux locaux, ce qui est rafraîchissant », ajoute-t-il.

On voit qu'ils ont écouté les gens d’ici, ou qu'ils ont fait leur travail de recherche pour comprendre les enjeux. Raymond Hébert, politologue

Avenir du Bureau de l’éducation française (BEF), besoin d’écoles, formation des enseignants, pollution et zone industrielle, trains, réorganisation de l’Hôpital Saint-Boniface, emploi, logements abordables : c’est toute une palette de thèmes qui sont ressortis des discussions ces dernières semaines.

Et la campagne a aussi été l’occasion pour certains groupes de faire pression sur les candidats, pour les amener à se prononcer sur ces dossiers.

La Société de la francophonie manitobaine (SFM), par exemple, a fait parvenir une liste de 10 questions aux quatre candidats. Le président de la SFM, Christian Monnin, souligne avant tout leur sérieux dans cette démarche. « C'est possible que tout le monde ne soit pas d'accord avec leurs positions, mais on ne peut pas questionner leur volonté de participer au processus démocratique. »

Le Conseil jeunesse provincial du Manitoba (CJP) a également participé à ce questionnaire, à travers la SFM. Le président de l’organisme, Derrek Bentley, estime qu’il y a de quoi éclairer les électeurs.

Sur la question des enjeux, il dit : « En parlant avec beaucoup de jeunes, certaines choses qui ont été mentionnées à plusieurs reprises c’est certainement la francophonie et l’histoire du BEF, mais aussi l’environnement, les prêts postsecondaires et soins de santé pour les étudiants internationaux. »

Le CJP, par les médias sociaux notamment, encourage maintenant les jeunes à aller voter. « C’est aussi important qu’une élection générale. C’est quand même la chance pour les citoyens de Saint-Boniface de donner leur voix pour qui va les représenter au gouvernement pour les prochains mois et années. »

Une manifestation du groupe « Disability Matters », dans le cadre de l'élection partielle provinciale dans Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

La Manitoba Teachers’ Society (MTS) est un autre organisme qui avait soumis un questionnaire dans le cadre de cette élection. Dans ce cas-ci, tous les candidats y ont répondu, à l’exception du progressiste-conservateur Mamadou Ka.

Le groupe Le Handicap Compte/Disability Matters, de son côté, avait organisé une manifestation la semaine dernière, boulevard Provencher, à laquelle les candidats étaient invités.

« C'est une manière d'attirer l'attention sur les personnes qui, normalement, ne sont pas mises sur l'avant de la scène, et c'est très important de tenir en compte, quand on vote, qu'on choisit nos dirigeants pas seulement pour nous, mais aussi pour toute la société », déclarait alors Maria Arentsen, porte-parole du groupe.

Nos communautés comptent de nombreux obstacles et nous voulons sensibiliser le public en tirant avantage d’une élection partielle. Peu importe qui sera élu, j’espère que cette personne se souviendra de ces enjeux. Melinda Roberts, Le Handicap Compte/Disability Matters

L’analyste Raymond Hébert note que les campagnes électorales sont toujours un bon moment pour faire du lobbying auprès des partis.

Les partis ont aussi à perdre

Il y a aussi des enjeux pour les partis dans cette élection, et Raymond Hébert rappelle que ce sont les libéraux et le NPD qui ont le plus à perdre.

Difficile de prévoir qui l'emportera dans Saint-Boniface, dit l'analyste politique Raymond Hébert. Photo : Radio-Canada

« Pour Dougald Lamont, c’est de gagner un siège à l'Assemblée, et pour son parti, d’obtenir les quatre sièges nécessaires pour être reconnu comme parti officiel [...]. S’il perd, je pense que c’est peut-être la fin de sa carrière politique et, évidemment, les libéraux vont rester dans l’ombre à l'Assemblée législative. »

« [Pour le chef du NPD, Wab Kinew], poursuit-il, gagner Saint-Boniface viendrait redorer son blason, et je pense qu’il en a besoin à l’heure actuelle. »

La course, dans tous les cas, pourrait être serrée.

« C’est déjà arrivé dans l'histoire du Manitoba, au niveau fédéral dans Entre-les-lacs [en 1997]. Le candidat gagnant avait obtenu 28 % du vote, se souvient Raymond Hébert [...]. Si le vote est réparti plus ou moins également parmi les quatre partis, on peut gagner une élection avec très peu de votes finalement. De l’autre côté, ça veut dire que 70 % des électeurs n’étaient pas représentés par la personne qui a été élue. »

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc, Denis-Michel Thibeault et Bert Savard