Le centre de vacances Cité Joie, situé à Lac-Beauport, n’a pas réussi à recruter un sauveteur qualifié à temps plein pour la saison estivale.

« Cette année notre campagne de recrutement a coûté beaucoup plus cher qu’à l’habitude, parce qu’il y a une pénurie de main-d’oeuvre dans tous les milieux », soutient la chef de camp Esther Badacsonyi.

Les heures d’ouverture sont passées de 9 h à 16 h à 15 h 30 à 17 h.

« Nous n’avons pas de sauveteurs, nous avons une assistante-sauveteuse, et puis quand ça fonctionne, on emprunte un sauveteur d’un autre endroit », souligne la directrice des opérations du centre de vacances, Hélène Gaucher.

Normalement, deux sauveteurs à temps plein sont embauchés, mais cette année, le recrutement est difficile.

« Les camps de vacances en général n’ont pas les moyens d’offrir un salaire qui est compétitif par rapport, par exemple, aux municipalités », ajoute Esther Badacsonyi.

Un défi

Au Village Vacances Valcartier, l'équipe de sauveteurs est complète, mais on admet que le recrutement représente un défi année après année, surtout depuis l’ouverture du Bora Parc.

« On a besoin de sauveteurs 12 mois par année, donc ça fait aussi en sorte qu’on a une équipe qui est plus volumineuse que ce qu’on avait par le passé. Ça prend plus de gens », souligne Jean-Pierre Turcotte, vice-président marketing pour le Groupe Calypso-Valcartier.

Une réorganisation du personnel a été nécessaire. Des assistants-sauveteurs sont maintenant affectés aux endroits où la présence d’un sauveteur certifié n’est pas nécessaire.

« Dans le passé, on utilisait beaucoup les sauveteurs à tous les postes, à toutes les installations. Maintenant on a utilisé des assistants-sauveteurs en haut des glissades, à certaines installations où ce n’était pas nécessaire d’avoir un sauveteur », dit-elle.

L’équipe nautique est composée de 180 personnes, dont une centaine de sauveteurs qui sont certifiés.