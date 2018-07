C’était en 2005, sur un plateau de tournage de cinéma. Mariah Inger n’en croyait pas ses yeux : elle, le second rôle, était en train de conseiller une des actrices principales, en difficulté durant une scène.

La comédienne basée à Montréal avait auditionné pour ce même rôle important, mais on lui avait plutôt confié l’interprétation d’une secrétaire.

Mariah Inger dit s’être questionnée sur les choix du responsable de la distribution avant de remarquer un détail : l’actrice en face d’elle était blonde aux yeux bleus. Inger, dont les parents viennent de Norvège et de La Barbade, ne rentrait pas dans le moule hollywoodien.

Treize ans plus tard, peu de choses ont changé, estime Mariah Inger. L’étude de l'Université McGill semble lui donner raison. Intitulée Racial Lines (Les lignes raciales), elle souligne que les acteurs non blancs sont moins présents dans les films. On leur donne également moins de dialogues quand on les embauche.

Des chiffres frappants

Les étudiants de l’université montréalaise ont analysé 780 films hollywoodiens, datant de 1970 à 2014. Selon leurs résultats, les acteurs blancs sont trois fois plus présents dans les longs métrages que parmi la population américaine. Le chiffre monte à plus de trois fois et demie dans le cas des seuls rôles avec du texte.

Par ailleurs, les interprètes blancs possèdent 111 fois plus de chances que ceux issus des minorités visibles de décrocher un des deux rôles principaux dans un film.

Pour Ingers, ainsi que pour d’autres artistes canadiens de couleur interrogés, ces résultats ne constituent en rien une surprise. « Je vois peu de femmes noires obtenir des rôles principaux », se lamente par exemple Sedina Fiati, actrice torontoise d’origine africaine et co-présidente de comité national sur la diversité au sein du syndicat anglophone Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA).

« Pourquoi ne sommes-nous pas représentés? »

La Montréalaise Li Li va dans le même sens et estime que la situation au Canada ressemble à celle qui règne à Hollywood. Toutefois, l’actrice d’origine asiatique précise que dans le premier cas, l’industrie du cinéma et de la télévision reçoit des fonds gouvernementaux.

L'actrice montréalaise Li Li Photo : Glenn Talent Management

C’est l’argent des contribuables. En tant qu’immigrés, personnes de couleur, nous payons pour cela, donc pourquoi ne sommes-nous pas représentés? Li Li

De son côté, Nathalie Younglai, scénariste d’origine asiatique aurait « aimé qu’on réalise cette étude sur la télévision canadienne ». Elle dit devoir se battre lors de réunions entre scénaristes, souvent dominées par des hommes blancs.

Celle qui a fondé un organisme pour soutenir les minorités ethniques dans l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision perçoit néanmoins une évolution positive.

« L’industrie se trouve en période de mutation. Soit on saisit l’opportunité, soit on traîne des pieds et on reste dans les années 80 », estime Nathalie Younglai.

Un effacement culturel

Martin Edralin fait lui partie du changement. Le producteur et scénariste aux racines philippines a reçu une claque en découvrant qu’il écrivait surtout pour des personnes blanches, ce qui revient à ses yeux à une sorte d’effacement culturel.

« Même dans une ville multiculturelle comme Toronto, on reste avec une majorité d’histoires blanches. Dans cette perte de culture et de langages, il y a aussi une perte d’idées et de manières différentes de vivre », estime-t-il.

Ces derniers temps, Martin Edralin s’investit dans des films qui se passent à la fois au Canada et aux Philippines. Il engage ainsi des Philippins.

La diversité, oui, mais aussi l'inclusion

Beth Janson, présidente de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision concède que l’industrie doit encore effectuer un travail d'introspection pour comprendre pourquoi les acteurs non blancs sont généralement exclus des rôles principaux.

Nous, les Canadiens, aimons nous décrire comme une mosaïque culturelle. Parfois, il est difficile d’admettre que certains ne le vivent pas ainsi. Beth Janson

Pour Beth Janson, plus qu’une question de diversité, il s’agit surtout d’inclusion, afin que les personnes de toutes origines ne soient pas seulement visibles, mais aussi écoutées.