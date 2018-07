Plus de peur que de mal. Vers 13 h 26, nous avons eu un appel au 9-1-1, [il y avait] des flammes et de la fumée apparente dans l'entreprise d'usinage et de soudure , explique le chef de division aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke , Rémy Beaulieu.

Un appareil d'aspiration de poussière d'aluminium est en cause. Il y a une étincelle qui a été générée par une pièce de métal d'acier qui a été sablée , ajoute-t-il.

Quarante-cinq employés ont été évacués au cours de l'opération. On ne déplore aucune blessure sur le personnel de l'usine. Par contre, par mesure préventive, certains ont été évalués par les ambulanciers pour inhalation de fumée , conclut Rémy Beaulieu.

Les employés ont réintégré l'usine environ une heure après l'incendie.