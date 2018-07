Un texte de Jean-François Morissette

En fin d’après-midi, lundi, Environnement Canada a émis une alerte d’orage violent pour le Nord-Est de l’Ontario.

Selon l’agente d’information au ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), Isabelle Chenard, le passage du front froid, combiné avec de l’air sec, augmentera le risque d’incendie au cours des prochaines heures.

Le MRNF confirme également que six nouveaux feux de forêt avaient vu le jour à cause de la foudre au cours de la journée.

Les autorités concentrent maintenant leur effort dans les secteurs de River Valley, du lac Temagami et du lac Lady Evelyn.

Pompiers et personnels de soutien venant de l'extérieur: Saskatchewan : 3

Alberta: 88

La Colombie-Britannique : 62

La Nouvelle-Écosse : 22

L’Île-du-Prince-Edouard: 4

Terre-Neuve: 5

Territoires du Nord-Ouest : 24

Minnesota: 2

Les résidents de la région du Temagami doivent être prêts à évacuer au besoin.

L’ordre d’évacuation obligatoire, qui avait été émis en début de semaine dernière, a été levé jeudi.

Une situation « difficile » dans le nord-ouest

Le porte-parole du MRNF pour la région du Nord-Ouest de la province, Chris Marchand, concède que la situation est également « difficile » en ce moment.

Selon les dernières données du MRNF, 82 feux de forêt sont en activité dans la région du Nord-Ouest. De ce nombre, 20 ne sont toujours pas maîtrisés.

Présentement, le secteur près de Kenora, situé à 5 kilomètres de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba, reste placé sous la vigilance des autorités. M. Marchand confirme par ailleurs que l’incendie dans le secteur a progressé de 700 hectares dans la nuit de dimanche à lundi.

Un feu de forêt à Red Lake, près de la limite du parc provincial Woodland Caribou. Photo : Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Un contingent de 20 pompiers en provenance de la Saskatchewan viendra prêter main-forte aux troupes dans le Nord-Ouest au cours de la journée. D’autres renforts en provenance de l’Alberta, des États-Unis et même du Mexique doivent aussi arriver au cours des prochains jours.

Le risque de feu de forêt est jugé entre faible et modéré dans les districts de Dryden, Fort Frances, Nipigon et Thunder Bay, et entre élevé et extrême dans les districts de Kenora, Red Lake et Sioux Lookout.