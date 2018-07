La première et peut-être la pire est celle du sénateur républicain John McCain qui a dit qu’il s’agit d’« un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine. »

Il a ajouté qu’il s'agit « d'une des performances les plus honteuses d'un président américain ». « Il est clair que le sommet d'Helsinki était une erreur tragique », a ajouté dans un communiqué le sénateur de 81 ans, retiré depuis plusieurs mois en Arizona.

Le chef de file des républicains au Congrès américain, Paul Ryan, lui a fait écho en appelant Donald Trump à « réaliser que la Russie n'est pas notre alliée ».

Lors de la conférence de presse à Helsinki, aux côtés du maître du Kremlin, Donald Trump s'en est pris à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle qui l'a porté au pouvoir, et a semblé mettre sur le même plan les accusations du renseignement américain en ce sens et les dénégations de Vladimir Poutine.

« Il n'y a pas de doute, la Russie a interféré dans notre élection et continue à tenter de fragiliser la démocratie ici et dans le monde », a estimé de son côté Paul Ryan.

Un tweet du président Donald Trump, publié un peu plus tard, a tenté de calmer le jeu à la suite de la volée de critiques de ses partisans comme de l'opposition et du renseignement.