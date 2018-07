La plupart des grévistes sont des préposés aux bénéficiaires, mais il s'agit aussi d'employés aux cuisines et à l'entretien. Ils sont membres de la section locale 106 du syndicat des Teamsters, affilié à la FTQ.

Stéphane Lacroix, directeur des communications et des affaires publiques des Teamsters, explique que leur rémunération est au coeur du litige, car un écart salarial de 6 $ l'heure les sépare de leurs collègues du secteur public.

Un « rattrapage salarial » s'avère essentiel pour éviter que la pénurie de main-d'oeuvre ne se propage au privé faute de rétention de la main-d'oeuvre, fait-il valoir.

Les cinq établissements concernés sont ceux de Granby, de Laval, de Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent et de Saint-Hilaire, où les mandats de grève avaient été appuyés par plus de 90 % des membres, selon M. Lacroix.

Appui à la cause

Les services essentiels y seront assurés, même s'il s'agit de résidences privées. Les résidents ne sentiront aucunement les effets du débrayage, insiste le porte-parole, qui croit même profiter de leur soutien.

« Ces gens-là sont très conscients, d'abord, de la qualité du travail que ces travailleurs et travailleuses-là donnent, et d'autre part, de l'écart salarial entre le privé et le public. Ce qu'on constate sur le terrain, de manière générale, c'est que nos aînés sont plutôt sympathiques à la cause de nos membres », souligne-t-il.

Face aux offres « nettement insuffisantes » des dernières semaines, Stéphane Lacroix n'exclut pas la possibilité que la grève s'étire sur plusieurs mois, à l'instar de celle de la Résidence Soleil de Sherbrooke, où les travailleurs sont toutefois affiliés à la CSN.

Le Syndicat des Teamsters avait initialement soulevé une menace de grève dans un total de six Résidences Soleil, mais une entente de principe est finalement intervenue à celle de Boucherville.

Invitée à réagir aux débrayages imminents, la direction des Résidences Soleil n'a pas répondu aux appels de La Presse canadienne lundi après-midi.