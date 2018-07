La promesse électorale de Doug Ford de trouver des gains d’efficacité de 6 milliards de dollars dans le budget provincial pourrait faire perdre à Horizon Santé-Nord plus de 300 employés et 58 lits d’hôpitaux, selon les estimations du OCHU.

La santé et les hôpitaux sont le domaine où le gouvernement provincial fait le plus de dépenses. C’est donc difficile de réduire les dépenses sans faire ce genre de réductions. Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario

M. Hurley estime que le Nord de la province souffrirait davantage d'éventuelles compressions budgétaires dans le système de santé.

Il y a moins de patients qui ont un médecin de famille, beaucoup de pauvreté, une grande population autochtone qui vit dans des conditions insalubres et davantage de cas de cancer, de dépendance et de diabète. On dépend davantage des établissements de santé mais ils ont une faible capacité , explique-t-il.

Selon les données de l'Institut canadien d'information en santé (ICIS), l'Ontario est la deuxième province à avoir investi le moins en 2017 en soins de santé par habitant après la Colombie-Britannique.

Le président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario, Michael Hurley. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Pour « mettre fin à la médecine de couloir », l'OCHU estime que le budget des hôpitaux ontariens devrait plutôt être augmenté de 5,2 % par année.

On ne peut pas ignorer le fait qu'on a une population vieillissante qui continue de s'accroître. Notre système de santé éprouve déjà de nombreuses difficultés à offrir des services à la population. Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario

Interrogée à ce sujet, la nouvelle ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, dit reconnaître que la plupart des hôpitaux de la province débordent . Elle ne confirme toutefois pas que le secteur des soins de santé sera exempté de toute compression budgétaire.

Nous avons indiqué que nous voulons trouver des innovations et des efficacités. Nous voulons nous assurer que chaque centime dépensé en santé soit employé à bon escient , affirme-t-elle.