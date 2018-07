Le Mondial des cultures a déclaré forfait l’année dernière après 35 ans d’existence. Un associé du restaurant La Muse, Étienne Arel-Paulin, voit déjà l’impact de l'annulation.

C’est un peu moins festif. Avant, la rue était barrée et on pouvait attirer du monde. Il y avait beaucoup de monde qui passait, qui venait à l’évènement. C’est [maintenant] beaucoup plus calme. Étienne Arel-Paulin, propriétaire du restaurant La Muse