Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville en collaboration avec Philippe Grenier

Le député provincial des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie, et la députée fédérale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, ont visité le chantier lundi matin.

C'est une attraction extraordinaire. Ça permet à ces jeunes madelinots d'avoir accès au centre collégial, ici même dans l'archipel. Germain Chevarie, député provincial, Îles-de-la-Madeleine

Le député Germain Chevarie, le directeur du campus des îles Louis-François Bélanger et la députée Diane Lebouthillier Photo : Radio-Canada

Le nouveau bâtiment, d'une superficie de 822 mètres carrés, accueille non seulement des Madelinots, mais également des étudiants de l'extérieur. M. Chevarie indique que l'établissement admet environ six étudiants d'ailleurs. Un service de visioconférence donne aussi accès aux services du centre collégial à des étudiants de l'extérieur de l'archipel.

On parle de 6 ou 7 étudiants par session qui viennent de l'extérieur. Germain Chevarie, député provincial, Îles-de-la-Madeleine

Les étapes du chantier

Le directeur du campus, Louis-François Bélanger, énumère les phases de la construction. On a procédé à la démolition de deux ailes. L’aile A et l’aile C, construites dans les années 70, qui n’étaient plus adaptées pour l’enseignement, plus fonctionnelles, mal isolées. Ce qui était temporaire a duré tout de même 35 ans, alors il était temps qu’on procède à une reconstruction d‘un nouveau bâtiment.

Louis-François Bélanger, directeur du campus des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Portrait des investissements - Gouvernement provincial : 3,6 M $

- Gouvernement fédéral : 1,7 M $

- Cégep : 300 000 $

Une demande de subvention de 300 000 $ a été déposée auprès du gouvernement fédéral pour venir boucler [le] budget, pour financer la reconstruction du nouveau lien avec la polyvalente et aussi l’aménagement d’une terrasse extérieure. On souhaiterait rendre cela fonctionnel, soutient M. Bélanger. Cette somme proviendrait des Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Visite d'un local informatique Photo : Radio-Canada

Un nouveau laboratoire avec ordinateurs a été aménagé. On va être entièrement autonome pour enseigner tous nos cours de laboratoires dans toutes les sciences, bio, physique, chimie. Auparavant on devait traverser à la polyvalente , indique M. Bélanger.

Pour la prochaine session d'automne, 120 inscriptions sont enregistrées. À pareille date l'an dernier, 140 personnes étaient inscrites. Une diminution que M. Bélanger attribue à la baisse démographique. Le directeur du campus ajoute que l'équipe continue de faire la promotion des programmes. On accepte des inscriptions jusqu’au début de la session.