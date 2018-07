La hausse la plus marquée est pour les municipalités en périphérie de Saguenay (Saint-Fulgence, Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau, etc.) qui enregistrent une augmentation de 37 %.

Trois cent quatre-vingt-quatre maisons et copropriétés ont changé de mains lors de ce deuxième trimestre.

Il s'agit d'une seconde hausse consécutive pour la RMR de Saguenay. C'est aussi la plus forte augmentation constatée à cette période de l'année depuis 2012.

Selon les données de la Chambre immobilière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les propriétaires ont dû patienter en moyenne 140 jours avant de conclure leur vente, ce qui est un peu plus élevé que la moyenne provinciale.

Il y a une plus grosse offre sur le marché de propriétés. On a un gros parc en ce moment qui est à vendre et [la maison de l'acheteur] est parmi tant d'autres. Ça baisse un peu les prix , explique le président de la Chambre immobilière régionale, Thierry Desbiens.

Le prix médian d’une propriété unifamiliale est de 182 750 $.