Un texte de Wildinette Paul

Sur la liste des candidats des cinq principaux partis du Nouveau-Brunswick, les visages féminins sont moins nombreux que ceux des hommes.

Selon les dernières listes disponibles, 51 des 145 candidats à vouloir se présenter aux prochaines élections sont des femmes, soit 35 %.

Début du graphique (passez à la fin)

Candidats du Parti libéral

Femmes 17



Hommes 27







Candidats du Parti progressiste-conservateur

Femmes 11



Hommes 29







Candidats du Parti vert

Femmes 13



Hommes 16







Candidats du Nouveau Parti démocratique

Femmes 6



Hommes 7







Candidats du Parti de l'alliance des gens

Femmes 4



Hommes 15









Fin du graphique (passez au début)

Un résultat qui demeure insuffisant pour Femmes pour le 50 %.

Le groupe encourage les femmes à se lancer en politique afin qu’elles constituent la moitié des personnes candidates aux élections.

Je refuse de croire qu’on ne peut pas aller chercher le 50 % de femmes candidates. Lorsqu’on regarde les quatre partis principaux [par exemple], ça fait un total de 100 femmes. Il y a définitivement 100 femmes compétentes prêtes à servir leur province et être au service du public , déclare Norma Dubé, directrice du groupe.

Norma Dubé, ancienne sous-ministre à la Direction de l'égalité des femmes au Nouveau-Brunswick, est l'une des fondatrices du groupe Femmes pour 50 %. Photo : CBC

Il faut plus que de la bonne volonté

À la fin du processus d'investiture des dernières élections provinciales, en 2014, les femmes représentaient 32 % des candidats.

Quatre ans plus tard, constater une faible augmentation est loin d'être satisfaisant pour Marilyne Gauvreau, détentrice d'une maitrise en sociologie.

C’est un peu décourageant. Marilyne Gauvreau

On voit qu’il y a une bonne volonté politique, ajoute-t-elle. Mais c’est insuffisant. Ça ne porte pas les résultats escomptés.

Mme Gauvreau croit que des mesures de quotas seraient la solution pour assurer une parité au sein des partis du Nouveau-Brunswick. Il faudrait une mesure constitutionnelle, comme dans d’autres pays, pour avoir un peu plus de coercition pour changer la tendance , précise-t-elle.

Encore du temps

La culture de la politique peut refroidir des femmes, selon le groupe Femmes pour le 50 %. Il y a l’aspect de confrontation qu’on voit tous les jours à l’Assemblée législative, dit Norma Dubé, mais aussi le sexisme. On regarde souvent l’apparence au lieu de l’opinion ou des idées politiques. Et il y a l’aspect conciliation travail et famille.

Mme Dubé ne s’avoue toutefois pas vaincue. Elle demande aux partis d'encourager davantage les candidatures féminines. Je ne vais pas me décourager trop vite. Il reste encore des nominations et les partis politiques ont jusqu’en septembre pour nommer des candidates.