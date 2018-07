Le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) a débloqué 1,1 million $ pour 13 projets qui seront réalisés en Jamésie, au Nunavik et dans le secteur d'Eeyou Istchee, dans le Nord-du-Québec. Ces montants ont été accordés dans le but d'assurer la vitalité et l'occupation du territoire.