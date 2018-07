Dans la région, 90 % des résidents ont leur médecin de famille. Le taux atteint 97 % à Dolbeau-Mistassini dans la MRC Maria-Chapdelaine .

« J’ai appelé et au bout de deux semaines ils m’ont téléphoné pour me dire que j’avais un médecin, je n’étais pas malade. J’ai le même médecin depuis cinq ans. Je suis très très contente », raconte une patiente.

Le CSSS Maria-Chapdelaine. Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

Une situation qui s'explique entre autres par le réseautage particulièrement serré dans ce secteur, autant entre les résidents qu'entre les groupes de médecine familiale (GMF).

La contribution des infirmières peut aussi expliquer ce bon résultat.

« Les gens connaissent leur infirmière, l’infirmière va faire le lien entre le médecin, va être capable de diriger le patient au bon endroit et puis, souvent, va solliciter le médecin pour aller voir le patient avant. Moi, quand je fais de la clinique, des fois je vais aller voir trois patients de plus parce que l'infirmière vient me chercher. Donc, ça évite aux gens d’aller consulter dans les services d’urgence, d’aller consulter ailleurs et d’avoir une réponse rapide », explique le Dr Marc Audet, responsable du GMF Maria-Chapdelaine.

Dans la province, environ 80 % des Québécois ont maintenant leur médecin de famille.