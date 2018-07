Hubert Chiasson, de son vrai nom, chantera pour la première fois sur le territoire de ses ancêtres.

Son spectacle est présenté dans le cadre du Rendez-vous de la fierté, mais le musicien ne compte pas le modifier pour l'occasion

Je suis contre le fait de faire un spectacle spécial pour faire plaisir au monde , raconte-t-il.

Son succès Fille de personne II fera partie des numéros, tout comme les pièces instrumentales de son album Darlène.

Un peu à la manière d’un spectacle de jazz, les musiciens improviseront sur scène, sous la direction d’Hubert Lenoir, qui troquera le micro pour la guitare.

Hubert Lenoir est un artiste qui aime mélanger les genres. Il explique que son style reflète son humeur.