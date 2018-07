« On lisait beaucoup de manchettes dans les médias qui disaient que ça allait très mal, pour nous les résidents, ça ne semble pas si grave que ça, mais on constate qu'effectivement on a des problèmes », souligne Normand Moyer, Secrétaire du conseil d'administration de l’Association communautaire de la Basse-Ville, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

En janvier dernier, l'association avait organisé un atelier. Il en est ressorti que les membres devaient faire « un effort spécial pour déterminer quels sont les crimes dont les résidents sont témoins ou victimes », précise M. Moyer.

Pas de données fiables

L'association travaille depuis 6 ans en étroite collaboration avec la police, mais elle avait du mal à obtenir des informations sur la criminalité par le biais d'autres organisations comme la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

En étudiant les crimes violents dans ce quartier, M. Moyer veut pouvoir comparer la Basse-Ville aux autres quartiers, comprendre quelle est la tendance, savoir quelles sont les catégories de crimes les plus importants et les causes.

Ce sont deux étudiants de l'Université d'Ottawa financés par le programme d'emploi d'été du gouvernement du Canada qui mèneront cette étude pendant huit semaines avec l'aide d'une base de données. Ils rencontreront aussi des groupes de résidents sur le terrain.

Les résultats de cette étude seront connus à la fin de cet été.

De façon générale, la gravité des crimes violents à Ottawa a augmenté dans la capitale nationale entre 2012 et 2016, selon une étude du Conference Board du Canada.

L’étude, réalisée pour l’organisme Prévention du crime Ottawa, conclut que 2016 a été l’année la plus meurtrière, alors que le nombre d’homicides est passé de 7 à 24, soit une augmentation de 243 %. Le nombre d’agressions a lui aussi crû de 2015 à 2016, passant de 491 à 571.