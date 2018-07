Un texte de Louis Gagné

Au moment de dresser le bilan de cette édition marquée sous le sceau de la diversité et de la jeunesse, lundi, le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, est revenu sur « le tour de force » que son équipe et lui ont réussi en convaincant le groupe canadien Alexisonfire de se produire sur les Plaines avant même d’avoir été payé ou signé un contrat.

« Ç'a été une épreuve, mais qui nous a permis d'exceller en tant qu'organisation. Ç'a permis de démontrer qu'on a des amis dans cette industrie-là et qu'on se fait prendre au sérieux. Quand on fait des appels et qu'on dit à tout le monde : "Là, on a besoin d'un coup de main, bien les mains se lèvent, les gens se mobilisent puis on arrive à faire quelque chose comme ça" », a déclaré M. Bellavance en conférence de presse.

Ça été un tour de force de tous bords tous côtés […] et ça n'a pas paru. On a eu un vrai party de hard rock samedi soir sur les Plaines. Vraiment, vraiment, ç'a été un moment fantastique. Louis Bellavance, directeur de la programmation, Festival d’été de Québec

Neil Young en concert au Festival d'été de Québec, le 6 juillet 2018. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Diversité

Au-delà du désistement d’Avenged Sevenfold, l’organisation du FEQ a souligné la grande diversité des artistes qui se sont produits sur les différentes scènes.

« Les gens ont tous accroché, ont tous vécu des moments extraordinaires et ce ne sont pas les mêmes moments. Je pense que ça n’a jamais été aussi partagé que cette année. Donc, on a vraiment réussi à ratisser plus large et à toucher les publics différemment », s’est réjoui Louis Bellavance.

Le directeur de la programmation a identifié de nombreux moments marquants, du concert de Neil Young sur les Plaines à celui de Charlotte Cardin au parc de la Francophonie, en passant par l’entrevue « magique » accordée par Ian Anderson, de Jethro Tull, et le prix Miroir remis à Jane Birkin.

Le concert de Charlotte Cardin fait partie des moments marquants du 51e Festival d'été de Québec, selon Louis Bellavance. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

Il a également noté la popularité du Festival auprès de la nouvelle génération de vedettes et de ses représentants, dont Lorde, Camila Cabello, Shawn Mendes, The Weeknd et Hubert Lenoir.

« C’est un vent de fraîcheur qui nous a permis de toucher une clientèle plus jeune qui va rester avec nous à long terme », a indiqué Louis Bellavance.