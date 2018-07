Les températures devraient atteindre un maximum de 29 degrés Celsius en journée et un minimum de 14 degrés Celsius la nuit, dans la majeure partie du centre et du sud-est de l’Alberta.

Toutes les régions situées le long de la frontière avec la Saskatchewan, de Cold Lake au Parc interprovincial Cypress Hills, sont concernées par l'avertissement. Photo : Environnement Canada

Une baisse des températures est attendue pour mercredi, selon le site d’Environnement Canada.

D’ici là, il est conseillé de rester le plus possible à l’intérieur, de boire de l’eau et de ne pas laisser les enfants et les animaux domestiques dans des véhicules fermés.