La rencontre doit porter sur le budget, le Programme triennal d'immobilisations (PTI) et la dette.

La mairesse suppléante et conseillère municipale Ginette Bellemare affirme qu’elle « n’avait pas le choix » de tenir cette réunion en plein mois de juillet.

Lors de la rencontre qu’on a eue le 29 juin pour commencer à étudier le budget, le PTI et la dette, le directeur du génie Patrice Gingras nous a demandé d’avoir les orientations pour le 31 juillet afin que lui et son équipe commencent à travailler sur le PTI qu’il doit nous présenter, donc c’est pour ça qu’un moment donné on n’avait pas le choix , affirme-t-elle.

Ce sont de nouvelles façons de faire avec le nouveau conseil municipal. Ils veulent s’approprier le budget, ils veulent le regarder l’étudier, donner leurs priorités et c’est pour cela qu’il faut commencer plus de bonne heure à travailler le budget. Ginette Bellemare, la mairesse suppléante et conseillère du district Richelieu à la Ville de Trois-Rivières

En entrevue à l’émission Facteur matinal, elle a expliqué que le 29 juin, elle a demandé aux conseillers quand étaient leurs vacances. Elle a constaté que plusieurs étaient en congé au début et à la fin du mois de juillet, alors elle a ciblé la mi-juillet pour tenir la réunion sur le budget.

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque et la mairesse suppléante, Ginette Bellemare, lors de la séance du 20 novembre 2017. Photo : Radio-Canada/Yoann Dénécé

J’ai envoyé un sondage pour la semaine du 16 juillet, soit en avant-midi ou en après-midi, pour demander leurs disponibilités, précise-t-elle, et je suis allée avec la majorité, parce qu’il y a des conseillers qui n’ont pas répondu au sondage.

Certains conseillers déplorent que la réunion ait lieu durant la période des vacances.