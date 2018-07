À l'époque, dans les années 2000, quatre municipalités avaient choisi de ne pas participer au projet : Notre-Dame-des-Bois, Courcelles, Saint-Sébastien et Stratford.

Le maire actuel de Notre-Dame-des-Bois s'en mord les doigts. C'était tout nouveau cette façon de travailler. Le conseil du temps a eu peur de ce qu'il se passerait. Effectivement, on peut dire que l'on perd beaucoup d'argent , se désole Yvan Goyette.

En 2017, Saint-Robert-Bellarmin a reçu 212 000 $ en redevances du parc éolien. Pour cette année, les revenus projetés sont de 215 000 $.

Pour Notre-Dame-des-Bois, qui compte un peu plus de 900 habitants, ces redevances auraient eu un impact certain sur les finances. Quand je vois passer des chèques de minimum de 75 000 $ par an, c'est beaucoup pour une petite municipalité. Ça permet de faire beaucoup de choses. On a des infrastructures qui auraient eu besoin de cet argent. Nos routes aussi. 75 000 $, on ne ramasse pas ça dans la poche d'un quêteux! , rappelle le maire.

Un nouveau projet de parc éolien pourrait voir le jour dans la municipalité de Frontenac et cette fois-ci, pas question que Notre-Dame-des-Bois passe son tour. C'est sûr qu'on va lever la main pour y participer. On ne manquera pas le bateau. Je ne sais pas si on va être interpellés parce que c'est pour les États-Unis.

Plus de 200 millions de dollars ont été investis dans le parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin.