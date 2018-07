Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville en collaboration avec Philippe Grenier

La contribution gouvernementale constitue 66 % du coût global. Les parts publiques et privées totalisent près de 80 % du projet qui en coûtera 15,7 millions de dollars.

Le député provincial des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie, s'adresse à la foule Photo : Radio-Canada

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, indique que ces contributions réduiront l'impact financier sur le compte des contribuables. Au début, on a présenté un projet de 15,7 M$ financé par le fédéral et le provincial. À ça s'ajoutaient 1,5 M$ de contributions pour les revenus liés à l'éolien. Maintenant aujourd'hui, une confirmation en importance, donc 250 000 $ du groupe CTMA et 250 000 $ des deux caisses des Îles , précise-t-il.

Contributions Gouvernement fédéral : 5,2 M$

Gouvernement provincial : 5,2 M$

Municipalité : 5,2 M$



Les contributions de la CTMA et de Desjardins sont incluses dans la part de la Municipalité, qui elle investira à même les redevances en provenance de l'éolien avec une somme de 1,5 millions de dollars. L'imposition des citoyens s'élèvera ainsi à 30 dollars par année.

De jeunes patineuses et leur équipement Photo : Radio-Canada

Une jeune patineuse des Îles-de-la-Madeleine, Marianne Bourgeois, était présente lors de la conférence lundi, avec ses patins, un geste symbolique.

Les deux arénas commencent à être usagés. Marianne Bourgeois, patineuse

Lorsqu'elle pratique son sport dans un autre aréna, elle explique qu'il y a plus de chauffage (à l'extérieur) et que les glaces sont plus lisses.

Le vieil aréna des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Ce nouveau centre comprendra deux patinoires, une piste de course et de marche, un espace multifonctionnel, une galerie de presse, un système de tapis-sport et des gradins pouvant accueillir 800 personnes.

La Commission scolaire des Îles-de-la-Madeleine a cédé le terrain sur lequel sera érigé le centre.