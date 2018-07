Malgré le défi de recrutement de la main-d'oeuvre, le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Montcalm, Jean-Pierre Bédard, parle d'un excellent début de juillet à Québec en raison de ces deux événements d'envergure, combinés avec la collaboration toujours importante de Dame Nature.

« Le fait que la température a été au rendez-vous, ça permet d’avoir une meilleure rentabilité. Les commerçants ont fait de bonnes affaires, les touristes étaient au rendez-vous, les terrasses étaient pleines », souligne-t-il.

L’effet Coupe du monde

M. Bédard pense que la Coupe du monde de soccer a contribué à gonfler les chiffres d’affaires des commerçants. D’autant plus que les rencontres étaient toujours disputées de jour. Des parties qui attiraient une clientèle bien avant le début des festivités du FEQ, traditionnellement en soirée.

Avec la [Coupe du monde de soccer], il y avait du monde le matin et il y a avait du monde le soir [au FEQ]. Jean-Pierre Bédard, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Montcalm

Selon la SDC Montcalm, les pertes encaissées durant le G7 ont en partie été compensées par les affaires des 11 derniers jours.

Moins bon pour les hôteliers

Les hôteliers de Québec ont également profité du 51e Festival d'été puisque le taux d'occupation s'est maintenu autour de 85 %.

C'est tout de même de moins bons chiffres qu’à pareille date l'an dernier, mais 2017 a été une année exceptionnelle pour Québec. La capitale accueillait alors les grands voiliers et le Canada fêtait ses 150 ans.

Les grands événements internationaux changent la donne dans le milieu de l’hôtellerie, explique la directrice générale de l'Association hôtelière de la région, Marjolaine De Sa.

« C’est sûr qu’on a déjà vu de plus gros chiffres. Par contre, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte. Avec la Coupe du monde de soccer, on a déjà vu ça dans le passé, les gens voyagent beaucoup plus tard », indique-t-elle.

Mme De Sa espère que le début des vacances de la construction, vendredi, contribuera à augmenter le taux d’occupation dans les hôtels de la région.

Avec les informations de Nahila Bendali Amor