Les propriétaires de restaurants et de gîtes sont grandement affectés par la fermeture du tronçon menant au Parc national de la Mauricie, le principal moteur économique de ce secteur. La route de la Promenade est fermée depuis avril en raison de travaux majeurs.

Les touristes doivent faire un détour de 40 minutes, à partir de Saint-Jean-des-Piles pour entrer dans le parc.

Pour le gîte Aux traditions, l’impact est majeur. Tous ses clients sont habituellement des gens qui vont au parc national de la Mauricie.

Le café-terrasse du gîte est donc très peu fréquenté cet été et le projet de construction d’un restaurant a même été repoussé.

Pour ceux qui ont fait une réservation, bien, ils sont déçus, parce que l'entrée n'est pas ici. Et, moi, je me sens obligée de les informer en avance. Il y en a qui annule. J’en ai beaucoup qui annule. Miglena Teodosieva, propriétaire du Gîte aux traditions B&B

Même son de cloche au gîte Cadorette où le propriétaire, Michel Castonguay, a dû fermer ses portes les lundi, mardi et mercredi soirs faute de clients. Il estime avoir 50 % moins d’achalandage que d’habitude.