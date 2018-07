Janelle Allen, de Point Edward, près de Sydney, a cherché pendant deux ans avant de trouver le bon chien au bon prix . Ce dernier, nommé Caper, est un « goldador », c’est-à-dire un croisement entre golden retriever et Labrador. Elle compte le dresser comme chien de thérapie.

Le prix de Caper était de 800 $, et c’était une aubaine. Mme Allen dit avoir vu des chiots offerts pour plus de 2000 $.

Son autre chien, un Labrador de 16 ans, ne lui avait coûté que 100 $, souligne-t-elle.

Moins de reproductions laissées au hasard

Le prix des chiots augmente depuis quelques années, notamment en raison des programmes de stérilisation et de castration, explique la SPCA de la Nouvelle-Écosse.

Cela entraîne une diminution du nombre de portées accidentelles chez des gens qui doivent ensuite trouver un autre foyer pour tous ces chiots, souligne Heather Woodin, coordonnatrice à la SPCA de la Nouvelle-Écosse. De moins en moins de gens ont des chiots à donner.

Les refuges pour animaux reçoivent moins de chiots. Lorsqu’il y en a, ils sont rapidement adoptés, précise Mme Woodin.

Heather Woodin, de la SPCA de la Nouvelle-Écosse, explique que les programmes de stérilisation et de castration ont mené à une baisse du nombre de portées non planifiées. Photo : CBC/Wendy Martin

Les refuges comptent toutefois plusieurs chiens adultes, ajoute-t-elle, mais certains ont des problèmes de santé ou de comportement.

En vérifiant les annonces sur un site Internet populaire d’achat et de vente en Nouvelle-Écosse, on peut voir que les chiots sont offerts à des prix variant de 500 $ à 2000 $.

Certains sont des chiens de race, comme des border collies, d’autres sont des chiens issus de croisements, comme les malshis (bichon maltais et shih tzu) ou les shepskis (shepherd-husky).

La popularité croissante des croisements de ce genre, qui donne des chiens possédant des caractéristiques précises, contribue à faire augmenter les prix.

Il est plus difficile pour plusieurs familles de trouver un chiot à bon marché, souligne Christina Spencer, propriétaire du refuge Ooops Puppies, dans la vallée d’Annapolis. Elle dit recevoir chaque jour des demandes de familles qui cherchent un chiot depuis des mois, certaines depuis des années.

Son refuge reçoit chaque année environ une dizaine de portées non planifiées, mais pour chaque chiot qu’elle offre pour adoption elle reçoit au moins 30 demandes.

Les acheteurs de chiots doivent faire attention

En désespoir de cause, ajoute Christina Spencer, des gens finissent par acheter des chiots provenant d’élevages d’amateurs et à des prix trop élevés. Des gens se font avoir en achetant des chiots malades au prix fort, dit-elle.

Darren McKinnon, président du Club canin du Cap-Breton, précise que les éleveurs de chiens de race enregistrés auprès du Club canin canadien doivent respecter des normes sévères et tester soigneusement leurs chiots pour détecter tout problème de santé.

Beaucoup d’éleveurs non enregistrés ne font pas cela, selon M. McKinnon. Leurs clients n’ont donc aucune garantie quant à l’apparence, la personnalité et l’état de santé à venir de leur chiot, explique-t-il.

Demandez à parler au vétérinaire

Christina Spencer recommande aux gens de bien se renseigner avant d’acheter. « Ne faites aucun paiement initial à moins d’être 100 % à l’aise », dit-elle.

Il faut poser des questions, ajoute-t-elle. Par exemple, si l’éleveur dit qu’il planifie une quinzaine de portées et six différentes races de chiots, il s’agit probablement d’une usine à chiots, et il vaut mieux éviter cela, explique Mme Spencer.

Demandez à parler à son vétérinaire , affirme Christina Spencer. Si les chiots ne sont pas suivis par un vétérinaire, explique-t-elle, cela signifie probablement que l’éleveur ne s’en occupe pas très bien. S’il y a un vétérinaire et que ce dernier dit qu’il n’adopterait pas lui-même un chiot issu de cet élevage, les gens ne devraient probablement pas le faire non plus, conclut Mme Spencer.

D’après un reportage de Wendy Martin