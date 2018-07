Le mois dernier, la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire a proposé de remplacer la majorité de ces infrastructures par des jeux d'eau ou d'autres types de bassins. Une proposition que bon nombre d'élus ont d'ores et déjà rejetée.

Ainsi, la conseillère municipale du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias espère sauver les piscines extérieures même si elle reconnaît que leur coût d'entretien est élevé.

« Moi, c'est certain que je vais me battre pour ça [...] même si on s'entend que le coût d'entretien des piscines extérieures se situe autour de 100 000 dollars par année, on va devoir trouver des solutions à court et à long terme », explique-t-elle.

Gatineau compte actuellement huit piscines extérieures, dont sept se trouvent dans le secteur de Hull et une autre, la piscine Jack Eyamie, dans le secteur de Masson-Angers.

Pour sa part, le président de la commission Pierre Lanthier se veut rassurant.

« On sait que chaque district, chaque secteur, on n'a pas les mêmes besoins. On a des districts qui sont un peu plus vieillissants, on a des districts que les gens fréquentent moins les piscines, donc on veut s'ajuster à tout ce beau monde-là », souligne-t-il.

Rien ne sera fait sans consulter la population.

« Les gens vont être consultés. On ne parle pas là de destruction complète de piscines. Ce sont des choses que l'on va changer. On va travailler avec les gens, on va consulter les gens, on va consulter les conseillers du secteur », soutient M. Lanthier.

En attendant d'être fixés sur le sort de leurs piscines, les Gatinois peuvent encore profiter de celles-ci par ces températures caniculaires.

Dans son dernier budget, la Ville a prévu 100 000 $ pour prolonger la période d'ouverture des piscines extérieures et des pataugeoires.

Avec les informations de Yasmine Mehdi