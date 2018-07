Un texte de Dereck Doherty

Des dizaines de personnes étaient réunies à la Foire Écosphère, à Gatineau, pour une série de conférences au sujet de ces habitations aux petites dimensions. Réduction de la consommation énergétique, développement durable, densification des villes, les bienfaits des mini-maisons étaient mis de l'avant.

L'une des conférencières, Josée Bilodeau, présidente fondatrice d’une entreprise de construction de mini-maisons, a dit constater un engouement pour ses produits. Elle remarque que les gens de l’Outaouais semblent enclins à se réunir pour former des quartiers de mini-maisons.

Cet intérêt a semblé être confirmé par plusieurs citoyens sur place.

« Ça m’intéresse plus qu’une maison mobile, parce qu’on a davantage l’impression d’être dans une maison », a affirmé la Gatinoise Diane Dorval.

Le monde change, donc il faudrait que la Ville s’adapte le plus tôt possible. Diane Dorval, Gatinoise

La réglementation actuelle de la Ville de Gatineau ne permet pas d'habiter dans un petit bâtiment installé sur un terrain qui a déjà une maison.

Marie-Claude Landriault aimerait que ça change rapidement. « J’aimerais que la Ville aille plus vite. Je pense qu’on est rendus là en 2018 », a-t-elle dit.

Diane Gingras, de Hull, trouve que la Ville de Gatineau tarde à emboîter le pas d’autres villes en la matière. Elle souhaiterait déménager dans une mini-maison éventuellement. Même son de cloche pour Christine Cheminot, qui voit dans ces habitations un moyen de redonner une dimension humaine à certains secteurs et de permettre aux gens de connaître leurs voisins.

Michel Tardif, qui a un logement à Hull et un autre à Saint-Sixte, municipalité dont il est directeur général, y voit une occasion de développement économique.

« Si on veut attirer des jeunes, ça passe par les mini-maisons », a-t-il dit, ajoutant qu’il reçoit régulièrement des appels de gens voulant s’informer au sujet de la réglementation des mini-maisons dans sa localité.

L'engouement des Gatinois envers les mini-maisons s'est fait ressentir à la foire Écosphère de Gatineau, dimanche. Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

À savoir si Gatineau devrait aller plus vite, M. Tardif estime que « dès que le processus va être enclenché, ça va faire son chemin ». « Évidemment, dans une grande ville, c’est toujours un peu lent, mais je pense qu’il y a une écoute de la part de la ville », a-t-il dit.

Selon Michel Tardif, « dès que la volonté est là, les restrictions peuvent tomber assez vite ».

Un style de vie

L’ex-mairesse de la municipalité de L’Isle-Verte et vice-présidente du Mouvement québécois des mini-maisons (MQMM), Ursule Thériault, a affirmé que l'intégration de cette forme d'habitation dans les plans d’urbanisme des villes dépend des citoyens.

Pour que les municipalités revoient leurs règles et les permettent, « il faut que les citoyens prennent leur place sur les comités d’urbanisme et au sein de la municipalité », selon elle. « Ça prend aussi des élus qui sont ouverts au futur - pas au passé - au futur », a-t-elle dit emphatiquement.

Elle a soutenu que le MQMM est prêt à accompagner les municipalités dans leurs démarches.

Une densification nécessaire

Les conférencières Matina Cavayas (gauche) et Christine Hannouche (droite) ont présenté leur vision d'intégration des mini-maisons aux villes. Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

Les mini-maisons pourraient favoriser la densification des villes, croient Christine Hannouche et Matina Cavayas, deux architectes stagiaires qui ont présenté un projet d’intégration de communautés de mini-maisons.

Elles suggèrent les communautés de mini-maisons comme une alternative aux tours de copropriété. Les mini-maisons, selon leur projet, pourraient se déplacer d’un terrain vague à un autre en attendant que ces terrains deviennent aptes à recevoir d’autres développements.

« Ce n’est peut-être plus un choix de revoir les différentes formes de densification en ville. On n’a peut-être plus le luxe de se dire "ah non, pas ici" ou "pas maintenant" ou peu importe », a dit Christine Hannouche.