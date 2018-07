Dès le coup de sifflet final, des milliers de supporteurs français ont commencé à envahir la rue Saint-Denis pour fêter la victoire de la France qui l’a emporté sur la Croatie 4 à 2.

Cette victoire était attendue depuis 20 ans. De nombreux partisans venus chanter et danser ne se souviennent pas de la Coupe du Monde de 1998, car ils étaient trop jeunes.

Dans la foule se trouvaient des Français résidant à Montréal, des touristes français de passage, mais aussi des supporteurs croates et des Québécois venus participer aux célébrations dans la bonne humeur.

De nombreux policiers étaient présents pour encadrer les festivités. Aucun débordement n’a été déploré.

Une partie de la rue Saint-Denis fermée

En raison de l'importante affluence, la rue Saint-Denis a été fermée entre les rues Saint-Joseph et Roy. Il est conseillé aux automobilistes d’éviter le secteur. Plusieurs lignes d'autobus (les lignes 29, 30 et 97) ont dû être détournées à cause de la foule encore présente sur place plusieurs heures après la fin du match.

Les festivités devraient se poursuivent une bonne partie de la soirée. Certains partisans français ont même confié qu’ils prendraient un jour de congé lundi pour récupérer.

Très tôt ce matin, des milliers de Français fébriles s’étaient dirigés vers le Parc Jean-Drapeau, le Village au Pied-du-Courant ou dans les bars de Montréal pour regarder la finale sous une chaleur accablante.