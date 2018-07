La France remporte la Coupe du monde de soccer

Dans une finale à la hauteur de la Coupe du monde de soccer riche en rebondissements qui l'a précédée, les Bleus ont défait la Croatie 4-2, dimanche, à Moscou. Photo : Reuters/Damir Sagolj

Pour la deuxième fois, la France est championne du monde de soccer. Dans une finale à la hauteur de la Coupe du monde riche en rebondissements qui l'a précédée, les Bleus ont défait la Croatie 4-2, dimanche, à Moscou. Vingt ans après leur premier sacre sur leurs terres, les Français sont de nouveau au sommet du soccer mondial. Et comme ils l’avaient fait en 1998 en demi-finales, ils ont battu les Croates pour y arriver.

Même si elle ne s'est pas qualifiée pour la finale, la Belgique aura réussi en Russie le meilleur résultat de son histoire à la Coupe du monde. Les Diables rouges ont battu l'Angleterre 2-0, samedi, dans la petite finale du Mondial, à Saint-Pétersbourg, pour prendre la 3e place du tournoi.

Les commanditaires sont aussi sortis grands gagnants de la Coupe du monde de soccer.

Un voyage chargé pour Trump en Europe

Donald Trump et la reine Élisabeth II inspectent les Coldstream Guards, un régiment d'infanterie de l'armée britannique, lors de la visite du président des États-Unis au château de Windsor. Photo : Reuters/Kevin Lamarque

La tournée européenne du président américain a été riche en rebondissements. Avant son sommet avec le président russe Vladimir Poutine lundi à Helsinki, Donald Trump a déclaré que la Russie, l'Union européenne et la Chine étaient, pour différentes raisons, des « rivales » [en anglais : foe] des États-Unis, dans une entrevue accordée samedi à la chaîne américaine CBS et diffusée dimanche.

Donald Trump rencontré la première ministre britannique Theresa May et les deux chefs d’État ont convenu d’engager des négociations en vue d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni. De plus, M. Trump lui a suggéré de traîner l'Union européenne devant les tribunaux pour réussir le Brexit.

Le président américain et son épouse, Melania, ont été reçus vendredi au château de Windsor par la reine Élisabeth II.

Donald Trump a aussi indiqué qu’il veut se représenter aux élections présidentielles de 2020.

Des milliers d'Écossais ont manifesté samedi leur opposition au président américain, qui passe le week-end en Écosse et en Angleterre, avant de se rendre à Helsinki.

Polémique autour de la production « Kanata » de Robert Lepage

Kanata, la nouvelle production du metteur en scène Robert Lepage est critiquée par un collectif de personnalités autochtones. Photo : The Canadian Press/Sean Kilpatrick

La controverse qui a forcé l'annulation du spectacle SLĀV pourrait prochainement toucher un autre projet du metteur en scène Robert Lepage. Dans une lettre ouverte, une vingtaine de personnalités autochtones dénoncent l'absence de membres de leurs nations dans la production Kanata, qui sera présentée à Paris à partir de décembre.

Ces signataires se disent « saturés d’entendre les autres raconter notre histoire », dans ce texte qui a été envoyé entre autres au site Espaces autochtones de Radio-Canada. Une dizaine d'« alliés » non autochtones, à la fois acteurs, architectes, artistes ou poètes, ont également signé le texte.

Djokovic et Kerber s’imposent à Wimbledon

Novak Djokovic est sacré champion à Wimbledon. Photo : Getty Images/Clive Brunskill



Novak Djokovic a été couronné à Wimbledon pour la quatrième fois de sa carrière dimanche. En finale, le Serbe a défait sans trop de difficulté du Sud-Africain Kevin Anderson, l'emportant 6-2, 6-2 et 7-6 (7/3). Grâce à cette victoire, l’athlète de 31 ans qui disputait sa première finale en grand chelem en 2 ans s’est offert le 13e titre majeur de sa carrière.

Contre toutes attentes, l'Allemande Angelique Kerber a dominé Serena Williams 6-3 et 6-3 en finale du tournoi féminin, samedi, à Wimbledon. Cette victoire a permis à Kerber de décrocher le 3e titre majeur de sa carrière. Williams disputait sa première finale depuis son accouchement il y a 10 mois. L’athlète de 36 ans aurait cependant souhaité obtenir le 24e titre majeur de sa carrière qui lui aurait permis de rejoindre Margaret Court au sommet à ce chapitre.

Les hauts et les bas de l’agriculture

L'absence de pluie qui persiste sur le Québec depuis la fin juin menace les récoltes et les élevages du Québec. Photo : Radio-Canada



La sécheresse qui sévit depuis plusieurs jours au Québec menace les productions des agriculteurs et des éleveurs pour qui l'absence de pluie représente d'importantes hausses de coût et des baisses de rendements pouvant aller jusqu'à la perte de récoltes entières. Les faibles quantités de pluie prévues ne suffiront pas à humidifier la terre en profondeur et à remplir les bassins d’irrigation, craignent les agriculteurs. Bien que les éleveurs et les agriculteurs bénéficient d’assurances récolte qui compensent en partie leurs pertes, les indemnités ne couvrent jamais la totalité des coûts que ce genre de pertes entraîne.

L’été 2018 est à oublier pour des producteurs de fraises de l'Estrie. Boudées par la clientèle à cause de la chaleur, les fraises ont pourri dans les champs. L'autocueillette a été moins populaire que les années précédentes.

À l’inverse, la cuvée 2018 s'annonce exceptionnelle pour les vins du Québec. Pour les producteurs de vins québécois certifiés, qui peuvent désormais vendre leurs produits dans les magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ) et dans les épiceries, le défi est maintenant de répondre à la demande.

Un nouvel épisode de chaleur s'abat sur l'est de l'Ontario et sur certaines régions du Québec, où les températures dépasseront 30 degrés Celsius dimanche et lundi, pendant que le facteur humidex avoisinera 40 degrés.

Par ailleurs, Radio-Canada a rencontré la première femme maître cultivatrice de cannabis au pays. L'entreprise Hydropothicaire, qui sera le plus gros fournisseur de la Société québécoise du cannabis, mise sur les services d’une femme pour gérer sa production.

Thaïlande : les 12 jeunes joueurs de soccer en santé

Les douze garçons, qui ont passé plus de deux semaines sous terre, obtiendront leur congé de l'hôpital jeudi. Photo : Reuters



Les 12 jeunes joueurs de soccer rescapés d'une grotte en Thaïlande après 18 jours sous terre ont appris et pleuré ce week-end la mort, le 6 juillet, d'un plongeur thaïlandais qui se portait à leur secours, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Les médecins estiment que les enfants sont en bonne santé après l'opération de sauvetage.

Les jeunes pourront sortir de l'hôpital jeudi, avaient annoncé samedi les autorités, qui leur ont conseillé de rester à l'écart des médias. L'équipe des « Sangliers sauvages » était restée bloquée, depuis le 23 juin jusqu'à son évacuation qui a pris trois jours et s'est achevée le 10 juillet, dans la grotte de Tham Luang, inondable en saison de mousson.

Bonne semaine!