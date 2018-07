Selon le directeur de la programmation, Louis Bellavance, la formation est très attendue.

« Il y a eu tellement d’efforts de fait pour essayer de l’amener ici [le groupe], qui est extrêmement populaire en dehors du Québec. Donc, il se fait très très rare de notre côté », explique-t-il.

Le groupe a été formé en 1991 par le chanteur et guitariste David J. Matthews. Louis Bellavance le décrit comme un artiste « à l’image de Neil Young, qui va jammer, qui va étirer les chansons ».

Même si le bilan officiel du FEQ aura lieu lundi à 10 h, le directeur de la programmation croit qu’il s’agit d’une « belle édition ». « On est heureux assurément », ajoute-t-il.

L’organisation a d’ailleurs prévu plusieurs rencontres pour faire le point sur le festival.

« Comme chaque année, on prend le temps d’évaluer nos performances, on prend le temps de voir comment les gens ont réagi à ce qu’on a proposé », précise-t-il.