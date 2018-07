Un texte de Boualem Hadjouti

La France a remporté son deuxième titre de champion du monde en battant la Croatie 4-2.

Des partisans de l'équipe de France se sont rassemblés dans des bars et des restaurants de la région pour suivre la finale.

Liza Mancone, Maxim Souvestre et Julia Morarin ont suivi la finale de la Coupe du monde de soccer dans un bar à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

C'est le cas de Maxim Souvestre, étudiant à Rouyn-Noranda. Il avait trois ans en 1998 lorsque l'équipe de France a remporté sa première Coupe du monde.

« Ça fait plaisir, c'est magique, dit-il. En 1998, j'avais 3 ans et puis 20 ans après, tu regardes ça, tu n'es pas en France, mais tu vois ça, c'est inconcevable. »

Malgré la victoire, il affirme que la partie n'a pas été facile pour son équipe durant ce championnat.

« Une équipe à laquelle on n'avait pas trop confiance au début, avoue-t-il. C'était un peu compliqué et au final elle a progressé, et avec l'Argentine elle a fait le meilleur match de la Coupe du monde, selon moi. C'était vraiment le plus beau match avec les plus beaux buts, qui fait qu'elle a montré de quoi elle a été capable. »

Julia Morarin, qui pratique le soccer amateur, dit qu'elle a vécu des moments de joie inoubliables.

« On n'en peut plus, c'est super intense. On est ici, il y a une communauté française, on n'est pas chez nous, mais il y a quand même tout cet amour, on a gagné, on est tous ensemble, c'est vraiment beau », dit-elle.