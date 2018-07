Un texte de Marie-Christine Rioux

Il s’agit d’une assistance record, selon le vice-président du Club canin du Bas-Saint-Laurent, Djannick Michaud.

Par contre, les participants à la compétition sont moins nombreux cette année. Seulement 135 chiens y ont pris part.

On a eu une légère baisse [...] de près de 30 % parce qu'on a une difficulté au niveau de l'hébergement, au niveau des hôtels qui acceptent les chiens. Djannick Michaud, vice-président du Club canin du Bas-Saint-Laurent

Il assure que l’organisation de l’événement est en pourparlers avec les différents hôteliers de la ville pour trouver une solution pour l’an prochain.

Trois types de compétitions canines

Les chiens se sont affrontés dans trois types de compétitions : la conformation, l'obéissance et l'obéissance rallye.

Des chiens à la compétition de conformation Photo : Radio-Canada/Benoit Bélanger

En conformation, les juges regardent le corps du chien et analysent le respect des standards de la race de l'animal.

T'as sept groupes, comme chiens de chasse, chiens de travail, chiens de berger. Tu juges la race, le chien par rapport à son standard de race , explique la présidente du Club canin du Bas-Saint-Laurent, Michèle Gauvin.

Ces chiens étaient de fiers compétiteurs aux épreuves d'obéissance. Photo : Radio-Canada/Marie-Christine Rioux

En obéissance, le chien doit répondre à une série d'exercices comme sauter par-dessus des obstacles ou marcher au pied.

Les gagnants, c'est avec le pointage. Parce que quand on juge, on enlève des points si le chien est mal assis, si le chien reste debout au lieu de s'asseoir... Michel Beaulieu, juge d'obéissance

Des maîtres de l'Ontario, du Québec et des Maritimes se sont déplacés à Rimouski pour tenter de remporter la compétition.

On souhaite toujours (gagner), mais ça dépend toujours de la relation maître-chien. Puis, si on est de bonne humeur, si on a eu une bonne nuit. Elle performe bien. Hier, ça a été une bonne journée , s'enthousiasme Hélène Gauthier, propriétaire d'un braque hongrois.

Carotte, le braque hongrois d'Hélène Gauthier Photo : Radio-Canada/Benoit Bélanger

L'organisation a assuré que l'événement serait de retour à Rimouski l'an prochain.