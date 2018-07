Un texte de François Robert

Les chiffres n’ont pas encore tous été compilés, mais la coordonnatrice a bon espoir que le festival aura réussi à ne pas faire de déficit cette année.

Selon Amélie Whittom, les moments forts du festival ont été nombreux et la programmation a su rejoindre un public varié.

Je pense que l’on ne peut pas passer à côté du spectacle d’Irvin Blais qui a été assez populaire merci. Amélie Whittom, coordonnatrice du Vieux-Quai en fête

Le chanteur country Irvin Blais Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Tous les petits ajouts comme là en ce moment [dimanche après-midi] il y a le party mousse, les enfants s’amusent là-dedans, dit-elle. Tous les spectacles qu’il y avait à la scène TELUS, ça a été un succès sur toute la ligne! Je pense que pas mal tout le monde a trouvé son compte au Vieux-Quai en fête cette année!

Composer avec la météo

La coordonnatrice du Vieux-Quai en fête, Amélie Whittom, se dit aussi heureuse que la faible pluie de samedi n’ait pas gâché la fête.

Les gens sont arrivés équipés avec des ponchos et des parapluies et on a eu de la pluie pas longtemps, alors on a été chanceux. Amélie Whittom, coordonnatrice du Vieux-Quai en fête

On va conserver l’ajout du dimanche… c’est un plus le dimanche, on va le garder, indique Amélie Whittom. Il n’y a pas de changements majeurs qu’il va y avoir, peut-être d’autres ajouts pour rendre les festivités encore plus plaisantes? On va conserver la formule avec trois scènes.

L’équipe derrière le festival 2018 sera encore de la fête en 2019, assure Amélie Whittom.

Des amuseurs publics distraient les familles qui visitent le site du Vieux-Quai en fête. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Quand on vient faire le Vieux-Quai en fête, c’est difficile d’arrêter après! Amélie Whittom, coordonnatrice du Vieux-Quai en fête

Le festival devrait être de retour l’an prochain à la mi-juillet dans une formule relativement similaire avec zone gratuite de jour et des spectacles payants en soirée.