L'événement est déjà reconnu pour être le plus gros festival viticole au Canada.

En heure de pointe, la rue Racine était bondée et certains producteurs ont même manqué de produits. Le cofondateur du festival, Charles Boudreault, admet que cette popularité est un heureux problème à gérer.

Dire qu’on est en augmentation, ça veut dire qu’on n’a pas encore atteint notre vitesse de croisière. On en est bien contents. Donc, c’est certain qu’il faut se poser des questions sur la capacité de service, la capacité d’accueil de la rue et tout ça , mentionne-t-il.

Une étude d'achalandage permettra de mieux quantifier le nombre de festivaliers présents, mais déjà l'organisation assure qu'elle a attiré plus de 40 000 personnes en trois jours.