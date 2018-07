Un texte de Philippe Grenier

Près de 3000 personnes se sont présentées en fin de semaine dans la capitale du homard pour se procurer les 800 homards et les 160 salades de homard au menu, tout en profitant de la programmation, estime Gaétan Richard.

Pour le conseiller municipal de Grande-Entrée, cette année, il a fait tellement beau qu'on a eu plus de monde que d'habitude , et dimanche en début d'après-midi, il était impossible de trouver le célèbre crustacé.

On a manqué de homards, mais pour ceux qui ont pu le déguster, c'était succulent! Gaétan Richard, conseiller municipal de Grande-Entrée

Chanceux, ce sont les membres de la famille Picard de Trois-Rivières et Longueuil qui a pu déguster quelques-uns des derniers homards.

Les membres de la famille Picard de Trois-Rivières et de Longueuil ont été chanceux. Ils se sont procuré les derniers homards du festival. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

On savait que le festival finissait aujourd'hui, on est arrivé juste à temps , dit Martin Picard

Ils ont crié qu'il en restait neuf, on a dit "on en achète huit" , ajoute Chantale Houle en riant.

Le 40e Festival du homard de Grande-Entrée est une réussite pour Gaétan Richard : tout au long de la fin de semaine, on avait des campeurs un peu partout sur les terrains, les terrains de camping étaient pleins, on a libéré le terrain de balle-molle pour prendre des motorisés .