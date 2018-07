Un texte de Francis Bouchard

Cette pratique d’immersion en forêt a pour but d'encourager les gens à découvrir les effets bénéfiques de la forêt et de la nature sur le mieux-être, l’humeur et la compréhension, notamment par l’effet relaxant de certaines molécules libérées par la végétation.

L'Équipe de santé familiale Nord-Aski croit que ce nouveau programme sera un bon complément à ses autres services visant au mieux-être et à la réduction du stress.

Même si on vit dans une petite communauté rurale, si on ne fait pas un effort, on ne va pas dans la nature, donc on espère que cela va encourager les gens à le faire. Jacques Doucet, directeur général de l’Équipe de santé familiale Nord-Aski

L'équipe de santé familiale tiendra une première sortie de groupe en forêt. Cette sortie aura lieu le mardi 24 juillet en soirée au Club de ski de fond et de raquette de Hearst.

Une des participantes, Sophie Laflamme, affirme qu'il s’agit d’une bonne occasion puisqu’elle ne se promène pas aussi souvent dans la nature qu'elle le voudrait, même si elle est consciente des bienfaits.

Sophie Laflamme de Hearst sera une des participantes au programme d'immersion en forêt. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

J'aimerais y aller plus. Avec des enfants jeunes, on y va moins. Sophie Laflamme, participante

Cette sortie sera guidée par un travailleur social de l'équipe de santé familiale, qui a été formé récemment au shinrin-yoku dans la région d'Ottawa.

« Lors des sessions d’immersion en forêt, c’est la forêt qui agit à titre de fournisseur de soins; le guide ne sert qu’à ouvrir les portes », affirme Bobby Rosevear, travailleur social de l’Équipe de santé familiale Nord-Aski.

Les quinze places disponibles pour la première sortie de groupe en forêt se sont remplies en quelques jours seulement.