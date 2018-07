Sans hésiter, Rolland et Madeleine Hubert ont profité de l’événement pour renouveler leurs voeux.

Il est natif de Louiseville et elle de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est à Sainte-Clothilde de Horton qu'ils ont établi leur nid d'amour quelques années après leur mariage, en 1943.

Les deux nonagénaires disent s’aimer comme au premier jour.

Quel est le secret d'un mariage si durable?

Rolland et Madeleine Hubert. Photo : Radio-Canada

« Les compromis, répond Madeleine avec aplomb. Quand on s'est mariés, lui il a fait du spectacle et puis on a perdu 10 ans de notre vie avec ça. Il a fallu que je m'adapte à ça. Donc j'ai fait des compromis! »

Les beaux et les moins beaux moments auront donc contribué à renforcer leur union.

Je pense qu'il y a un lien plus fort que ça entre eux autres. Manon Hubert-Gagné, fille du couple

Devant la descendance

Pour souligner les noces d’albâtre, plus de 200 personnes réparties sur un total de cinq générations étaient réunies à l’église de l’endroit.

On est tout excités! C'est difficile de se rencontrer alors aujourd'hui ça va être une belle journée. Josée Hurtubise, petite-fille du couple

Il ne s’agit pas d’une première pour le couple, qui a renouvelé ses voeux à plusieurs reprises. Chaque fois, la grande famille a répondu présente.

J'aime toute ma famille. Chaque fois qu'on a fêté un anniversaire, ils ont toujours été là. Madeleine Granger-Hubert

Le couple espère donc offrir à sa famille une autre occasion de se réunir, dans cinq ans, pour célébrer 80 ans de mariage.

D’après les informations de Camille Carpentier